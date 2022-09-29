Дизайн сделан на Figma. Сайт-лендинг работающий. Нужно сделать вёрстку страницы под WordPress и разместить в качестве внутренней странице на сайте.

На главной странице добавить блок Меню с редактируемыми ссылками на внутренние страницы.

Адаптировать страницу под мобильные устройства.

В вашем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ориентировочную цену и приблизительный срок выполнения.