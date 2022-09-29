Frontend Разработчик

Работая Со мной вы Экономите:

- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- Время на написание технического задания. Уверен, в Т3 всего не учтёшь, по этому я сам на основе 11-ти летного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!