Нужна верстка psd to html 12 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок997 просмотров
  • Срок по верстке максимум неделя.
  • Скидывайте свои работы.
  • Верстка должна быть как минимум нормальной, без костылей и прочего. В приоритете gulp + scss.
  • Есть одинаковые блоки, нужно верстать модульно и переиспользовать блоки.
  • Отчет по работе каждый день, можно раз в день.
  • Так же нужно будет сделать пару анимаций, не сложные.
  • Указывайте цены.
  • Прикрепил несколько скринов страниц, не все.
  • Оставляйте свой телеграм.
HTMLSCSSGulp
3 года назад
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

freeVolodymyr
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно. Всё правки были доделаны. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Четко поставленное ТЗ Всегда на связи Оплата своевременная Рекомендую))

Заявки фрилансеров

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