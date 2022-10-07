Требуется опытный верстальщик для HTML-верстки сайта. Необходимы навыки ручной верстки с соблюдением Pixel Perfect, оптимизация кода и кроссбраузерная совместимость. Верстка должна пройти тест на скорость загрузки и корректно отображаться на всех устройствах. Обратите внимание на требования к формам и дизайну. Оплата поэтапная, после проверки каждой страницы.