Решить проблему со слайдером Swiper

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок383 просмотра

Добрый день! Я занимаюсь разработкой многостраничного сайта и у меня возникла проблема с подключением слайдера Swiper (а именно с навигацией). Работы максимум на 15 минут, просто я не могу понять в чем ошибка. Цену предлагайте. 

3 года назад
korzunilya
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$3
1 день
Большое спасибо Максиму за оперативную и качественную работу! Максим все время находился на связи, а также подробно описал всю проделанную работу. Рекомендую!
Илья подробно описал задачу, которую нужно сделать, благодаря этому я быстро разобрался, оплата мгнонвенная, рекомендую!

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