Требуется выполнить HTML-верстку 8 страниц сайта. Обеспечить соответствие стандартам и качественное отображение всех элементов. Необходим опыт в веб-разработке и знание современных технологий верстки.
Решить проблему со слайдером Swiper
Добрый день! Я занимаюсь разработкой многостраничного сайта и у меня возникла проблема с подключением слайдера Swiper (а именно с навигацией). Работы максимум на 15 минут, просто я не могу понять в чем ошибка. Цену предлагайте.
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