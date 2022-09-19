Добрый день нужно сверстать сайт - https://swissinvest.org . вот пример, честно тз не особо могу писать. главное чтобы был личный кабинет у пользователя к которому есть доступ либо автоматическая калькуляция для инвесторов с парашки. сайт пример внутрянки, желательно сделать снаружи конфету, напишите если занимается таким. Если да давайте спишемся в Вайбере или просто созвонимся для уточнения всех остальных вопросов