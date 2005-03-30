Качественная, адоптивная, кроссбраузерная верстка сайтов.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять услуги как фрилансер.
✅Гарантирую:
- В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Соблюдение дедлайнов.
- Оплата после того как вы увидели готовый проект на моём репозитории.
- Быстрая связь со мной.
- Качественную верстку.
- Самые современные технологии.
️Технологии:
- HTML5
- CSS3
- Чистый JavaScript
- Сборщик Gulp, Webpack
- Методология БЭМ
Из пяти возможных решений выбираю одно самое лучшее.
Преимущества работы со мной:
- Умею верстать все что нужно для современных сайтов: формы обратной связи, табы, меню бургеры, слайдеры, попапы(модальные окна), спойлеры, звездный рейтинг, паралакс эффекты, выпадающие меню.
- Умею делать красивую и уместную анимацию.
- Верстка будет надежная, адоптивная, доступная. Только чистый и понятный код.
https://www.weblancer.net/users/forzar/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:forzar7
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