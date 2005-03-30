Качественная, адоптивная, кроссбраузерная верстка сайтов.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять услуги как фрилансер.

✅Гарантирую:

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Соблюдение дедлайнов.

Оплата после того как вы увидели готовый проект на моём репозитории.

Быстрая связь со мной.

Качественную верстку.

Самые современные технологии.

️Технологии:

HTML5

CSS3

Чистый JavaScript

Сборщик Gulp, Webpack

Методология БЭМ

Из пяти возможных решений выбираю одно самое лучшее.

Преимущества работы со мной:

Умею верстать все что нужно для современных сайтов: формы обратной связи, табы, меню бургеры, слайдеры, попапы(модальные окна), спойлеры, звездный рейтинг, паралакс эффекты, выпадающие меню.

Умею делать красивую и уместную анимацию.

Верстка будет надежная, адоптивная, доступная. Только чистый и понятный код.

Чтоб убедиться в вышесказанном, просмотрите моё портфолио.

 Связь: