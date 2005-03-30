forzar

Никита Чернявский forzar

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, адоптивная, кроссбраузерная верстка сайтов.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять услуги как фрилансер.

✅Гарантирую:

  • В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
  • Соблюдение дедлайнов.
  • Оплата после того как вы увидели готовый проект на моём репозитории.
  • Быстрая связь со мной.
  • Качественную верстку.
  • Самые современные технологии.

️Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • Чистый JavaScript
  • Сборщик Gulp, Webpack
  • Методология БЭМ

Из пяти возможных решений выбираю одно самое лучшее.

Преимущества работы со мной:

  • Умею верстать все что нужно для современных сайтов: формы обратной связи, табы, меню бургеры, слайдеры, попапы(модальные окна), спойлеры, звездный рейтинг, паралакс эффекты, выпадающие меню.
  • Умею делать красивую и уместную анимацию.
  • Верстка будет надежная, адоптивная, доступная. Только чистый и понятный код.
Чтоб убедиться в вышесказанном, просмотрите моё портфолио.

https://www.weblancer.net/users/forzar/portfolio/﻿

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