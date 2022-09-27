Верстка крутых адаптивных сайтов любой сложности. Услуги Frontend developer
Только качественная и адаптивная верстка сайтов различной сложности.
Работая со мной вы можете быть уверены в качестве выполняемых мною заказов. Всегда точно и в срок.
Так как у меня мало опыта коммерческой вёрстки вы можете рассчитывать на более низкие цены, чем у моих коллег.
Навыки/Технологии:
- HTML - HTML5
- CSS - CSS, Scss/Sass
- JS - Чистый JavaScript
- Валидность, Адаптивность под любые платформы, кроссбраузерность
- Технологии - Gulp, Git, БЭМ
- Оптимизация
Даю 2-х недельную гарантию на любые работы после передачи архива с файлами. Исправление ошибок или недоработок по вашим комментариям.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Schllimstion/portfolio/
Контакты:
Почта - [email protected]
Telegram - @Schllimazll
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка адаптивного сайта-визитки15 просмотров