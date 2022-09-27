Верстка крутых адаптивных сайтов любой сложности. Услуги Frontend developer

Только качественная и адаптивная верстка сайтов различной сложности.

Работая со мной вы можете быть уверены в качестве выполняемых мною заказов. Всегда точно и в срок.

Так как у меня мало опыта коммерческой вёрстки вы можете рассчитывать на более низкие цены, чем у моих коллег.

Навыки/Технологии:

HTML - HTML5

- HTML5 CSS - CSS, Scss/Sass

- CSS, Scss/Sass JS - Чистый JavaScript

- Чистый JavaScript Валидность, Адаптивность под любые платформы, кроссбраузерность

Технологии - Gulp, Git, БЭМ

- Gulp, Git, БЭМ Оптимизация

Даю 2-х недельную гарантию на любые работы после передачи архива с файлами. Исправление ошибок или недоработок по вашим комментариям.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Schllimstion/portfolio/

Контакты:

Почта - [email protected]

Telegram - @Schllimazll