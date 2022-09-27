Schllimstion

Артем Schllimstion

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка крутых адаптивных сайтов любой сложности. Услуги Frontend developer

Только качественная и адаптивная верстка сайтов различной сложности.

Работая со мной вы можете быть уверены в качестве выполняемых мною заказов. Всегда точно и в срок.

Так как у меня мало опыта коммерческой вёрстки вы можете рассчитывать на более низкие цены, чем у моих коллег.

Навыки/Технологии:

  • HTML - HTML5
  • CSS - CSS, Scss/Sass
  • JS - Чистый JavaScript
  • Валидность, Адаптивность под любые платформы, кроссбраузерность
  • Технологии - Gulp, Git, БЭМ
  • Оптимизация
Гарантии:

Даю 2-х недельную гарантию на любые работы после передачи архива с файлами. Исправление ошибок или недоработок по вашим комментариям.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Schllimstion/portfolio/

Контакты:

Почта - [email protected]

Telegram - @Schllimazll

Портфолио