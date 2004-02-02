HTML-верстка
Привіт
Я Ростик, студент спеціальності комп'ютерна інженерія. Завдяки проактивній навчальній програмі я маю необмежену кількість вільного часу, який я готовий надати для вирішення ваших проблем. У моєму портфоліо велика кількість робіт і багато завершених курсів, які додаються до мого LinkedIn.
Knowledge, skills, abilities:
- HTML5, CSS3, JS, BOOTSTRAP
- Preprocessors: SASS/SCSS, Less
- REACT
- Table/FlexBox/Grid
- BEM methodology
-Git
Гарантую
- Миттєвий старт розробки
- безкоштовне редагування
- Дотримання термінів
- Щоденні звіти про прогрес
- найсучасніші технології
- Чистий читабельний код
- Швидкий зв'язок зі мною
- легке спілкування
- Чуйний, інтерактивний веб-сайт