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Привіт

Я Ростик, студент спеціальності комп'ютерна інженерія. Завдяки проактивній навчальній програмі я маю необмежену кількість вільного часу, який я готовий надати для вирішення ваших проблем. У моєму портфоліо велика кількість робіт і багато завершених курсів, які додаються до мого LinkedIn.

Knowledge, skills, abilities:

- HTML5, CSS3, JS, BOOTSTRAP

- Preprocessors: SASS/SCSS, Less

- REACT

- Table/FlexBox/Grid

- BEM methodology

-Git

Гарантую

- Миттєвий старт розробки

- безкоштовне редагування

- Дотримання термінів

- Щоденні звіти про прогрес

- найсучасніші технології

- Чистий читабельний код

- Швидкий зв'язок зі мною

- легке спілкування

- Чуйний, інтерактивний веб-сайт

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