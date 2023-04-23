Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов. HTML5, CSS3, JavaScript

Верстка сайтов по макетом Figma, Photoshop.

Моя цель - чтобы клиент остался доволен предоставленной мной услугой!

Готов работать за маленькие деньги и отзыв.

Гарантия на работу. После выполнения работы все правки и доработки бесплатно.

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/Nikitachepikov03