Никита Чепиков nikitachepikovnikitachepikov
28 летБеларусь/Фаниполь
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов. HTML5, CSS3, JavaScript
Верстка сайтов по макетом Figma, Photoshop.
Моя цель - чтобы клиент остался доволен предоставленной мной услугой!
Готов работать за маленькие деньги и отзыв.
Гарантия на работу. После выполнения работы все правки и доработки бесплатно.
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Nikitachepikov03
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка учебного макета Analitics Mockup23 просмотра
- Верстка учебного макета GoTrip28 просмотров