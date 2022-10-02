Доброго времени суток!

На сайте msk-legal.ru (Wordpress) требуется сделать ряд правок по верстке.

Детальное ТЗ, что и как нужно поправить залил в doc файле к проекту.

Ищем толкового человека, который сможет оперативно внести правки. Который не пропадает и может моменты по сайту обсудить голосом в удобное обоим время.

Достойную оплату гарантирую.