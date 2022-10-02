Требуется натяжка сайта на WordPress с готовой версткой для тренажера английских слов. Необходимо реализовать вход/регистрацию, отправку обратной формы и интеграцию с платежной системой Fondy. Предоставлен архив с файлами проекта, обсуждение деталей и сроков будет в личном порядке.
Сделать правки верстки на сайте WP
Доброго времени суток!
На сайте msk-legal.ru (Wordpress) требуется сделать ряд правок по верстке.
Детальное ТЗ, что и как нужно поправить залил в doc файле к проекту.
Ищем толкового человека, который сможет оперативно внести правки. Который не пропадает и может моменты по сайту обсудить голосом в удобное обоим время.
Достойную оплату гарантирую.
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