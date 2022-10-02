Сделать правки верстки на сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок443 просмотра

Доброго времени суток!

На сайте msk-legal.ru (Wordpress) требуется сделать ряд правок по верстке.

Детальное ТЗ, что и как нужно поправить залил в doc файле к проекту.

Ищем толкового человека, который сможет оперативно внести правки. Который не пропадает и может моменты по сайту обсудить голосом в удобное обоим время.

Достойную оплату гарантирую.

WordPress
3 года назад
WebAero
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год назад

Выбранный исполнитель

is_kondratyev
Иван 
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3 года назад
$60
4 дня
Escrow
Спасибо большое Ивану за работу! Могу всем рекомендовать.
Спасибо

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