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Закрыт1 заявка133 просмотра

Здравствуйте. При открытии сайта vapeadept.ru c телефона ios наблюдается проблема.  При нажатии в любом месте страницы, она всегда перелистывается вверх.(как будто есть невидимая стрелочка вверх) Подробнее показал в видео. На андроиде такой проблемы не наблюдается. 

Ссылка на видео

AndroidiOS
3 года назад
andrey_189
Андрей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zverzor
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Была поставлена быстрая задача, которая растянулась на 5-6 часов. Заказчик был всегда на связи, общался корректно, оплата моментальная. К сотрудничеству рекомендую

Заявки фрилансеров

Zverzor
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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