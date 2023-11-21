Интересует сео продвижения данного сайта. ( https://up-game.pro ) Просьба - указывать стоимость работ, план работ (коротко что будете делать ) Сайт нужно подготовить перед рекламой в google ads, устранить все недочеты.
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Аудит рекламы в Гугл, консультация СЕО по сайту с транспортными, пассажирскими перевозками.
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