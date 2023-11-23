Нужна помощь с поддержанием и развитием веб-сайта приложения - https://appbooka.com?? ЦА - родители детей в возрасте от 0 до 10 лет из англоязычных стран. Наша основная цель - привлечение потенциальных пользователей нашего приложения и конвертация трафика сайта в подписки приложения.? Задачи: ...
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У нас будет создаваться меню и страницы новые , у нас все уже нарисованы, будем добавлять страницы, нужно сделать 100 страниц текста под seo и заголовки (название страниц) https://venchester.com/
Полная оптимизация сайта
Анализ конкурентов (семантическое ядро)
хотим сайт чтобы вышел в топ
Рекламу сами купим
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