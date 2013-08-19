smartbizz

Дмитрий smartbizz

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
10-летний опыт в интернет-рекламе и SEO: продвижение в поисковых системах по всему Миру!

Интернет-реклама, продвижение в Google, Bing, Yahoo и Yandex, SEO оптимизированные сайты – это мои специализации.
За 10 лет работы я успешно продвигал проекты в Канаде, США, Европе и СНГ.

Мой опыт включает создание и продвижение сайтов в разных отраслях по всему миру. Помимо этого, я обладаю квалификацией Директора по маркетингу в IT и образованием по маркетингу инновационных продуктов и услуг от University of Maryland.

Доверьте свой проект мне, и я помогу Вам в достижении Бизнес Целей!

Отзывы заказчиков

elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать SEO аудит сайта
Сделал все на 5-ку и точно в срок. Дал расширенные рекомендации по допиливанию SEO составляющей сайта.
Оплатил без задержек, адекватен рекомендую как доверенного заказчика
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $1000
от 30 дней
#191
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$50/час
от $300от 7 дней
#103