10-летний опыт в интернет-рекламе и SEO: продвижение в поисковых системах по всему Миру!
Интернет-реклама, продвижение в Google, Bing, Yahoo и Yandex, SEO оптимизированные сайты – это мои специализации.
За 10 лет работы я успешно продвигал проекты в Канаде, США, Европе и СНГ.
Мой опыт включает создание и продвижение сайтов в разных отраслях по всему миру. Помимо этого, я обладаю квалификацией Директора по маркетингу в IT и образованием по маркетингу инновационных продуктов и услуг от University of Maryland.
Доверьте свой проект мне, и я помогу Вам в достижении Бизнес Целей!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Web Dev & SEO for Animation School8 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделал все на 5-ку и точно в срок. Дал расширенные рекомендации по допиливанию SEO составляющей сайта.
Ответный отзыв
Оплатил без задержек, адекватен рекомендую как доверенного заказчика
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $1000
от 30 дней
#191
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$50/час
от $300от 7 дней
#103