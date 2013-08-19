10-летний опыт в интернет-рекламе и SEO: продвижение в поисковых системах по всему Миру!

Интернет-реклама, продвижение в Google, Bing, Yahoo и Yandex, SEO оптимизированные сайты – это мои специализации.

За 10 лет работы я успешно продвигал проекты в Канаде, США, Европе и СНГ.



Мой опыт включает создание и продвижение сайтов в разных отраслях по всему миру. Помимо этого, я обладаю квалификацией Директора по маркетингу в IT и образованием по маркетингу инновационных продуктов и услуг от University of Maryland.



Доверьте свой проект мне, и я помогу Вам в достижении Бизнес Целей!