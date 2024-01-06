КЕЙСЫ:
[Экспресс-запуск] 35 заявок из Яндекс. Директ по средней цене 827 рублей для школы робототехники | КЕЙС
👨🦰Клиент: Школа робототехники Robocoding (ИП Якименко Семен Сергеевич).
💰Бюджет на маркетинг: 28 972 руб.
✍️Ниша: Обучение.
🌎Регион: Белгород, Воронеж.
📅Места размещения: Яндекс.
📈Реализация проекта: июль 2023 г.
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10010 заявок по цене 146 рублей для детской киношколы с бюджетом на маркетинг 1,46 млн рублей | КЕЙС
👨🦰Клиент: ООО Студия Звезд Запад.
💰Бюджет на маркетинг: 1 460 000 руб.
✍️Ниша: Обучение.
🌎Регион: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Пермь, Воронеж, Красноярск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Саратов, Калининград, Иркутск, Хабаровск.
📅Места размещения: Яндекс, Вконтакте, Facebook, Instagram.
📈Реализация проекта: декабрь 2019 — март 2020 гг.
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+3025 новых подписчиков по средней цене 11,9 рублей в Instagram-аккаунте архитектора Петра Стебельского | КЕЙС
👨🦰Клиент: Студия дизайна Петра Стебельского.
💰Бюджет на маркетинг: 36 000 руб.
✍️Ниша: Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров.
🌎Регион: Челябинск.
📅Места размещения: Instagram.
📈Реализация проекта: февраль 2017 — август 2017 гг.
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4 653 464 показа по рекламной кампании в Инстаграм с целью «Охват» для бренда питания | КЕЙС
👨🦰Клиент: NDA.
💰Бюджет на маркетинг: 247 000 руб.
✍️Ниша: Продукты питания.
🌎Регион: Россия
📅Места размещения: Instagram.
📈Реализация проекта: 15 мая 2021 — 30 июня 2021 гг.
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[Кофемашины DeLonghi] Выручка 24,9 млн рублей с бюджетом на маркетинг 10,8 млн рублей | КЕЙС
👨🦰Клиент: NDA.
💰Бюджет на маркетинг: 10 799 682 руб.
✍️Ниша: Потребительские товары, FMCG.
🌎Регион: Россия
📅Места размещения: Яндекс, Google, ВКонтакте, Facebook, Instagram, myTarget.
📈Реализация проекта: сентябрь 2021 — январь 2022 гг.
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[Ноутбуки HONOR MagicBook] Выручка 1,3 млн рублей с бюджетом на маркетинг 346 тыс. рублей | КЕЙС
👨🦰Клиент: NDA.
💰Бюджет на маркетинг: 346 000 руб.
✍️Ниша: Потребительские товары, FMCG.
🌎Регион: Россия
📅Места размещения: Яндекс, Google, Instagram.
📈Реализация проекта: сентябрь 2021 — октябрь 2021 гг.
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[Концерт Scorpions] 769 935 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 25000 руб. | КЕЙС
👨🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.
💰Бюджет на маркетинг: 25 000 руб.
✍️Ниша: Развлечения, Музыка.
🌎Регион: Россия, Екатеринбург
📅Места размещения: Яндекс, Google, myTarget.
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[Новогодние ёлки] 3 777 214 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 35000 руб. | КЕЙС
👨🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.
💰Бюджет на маркетинг: 35 000 руб.
✍️Ниша: Развлечения.
🌎Регион: Россия, Екатеринбург
📅Места размещения: Яндекс, Google, Вконтакте.
📈Реализация проекта: декабрь 2017 — январь 2018 гг.
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[Big Love Show] 14 926 309 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 39000 руб. | КЕЙС
👨🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.
💰Бюджет на маркетинг: 39 000 руб.
✍️Ниша: Развлечения, Музыка.
🌎Регион: Россия, Екатеринбург
📅Места размещения: Google, Вконтакте.
📈Реализация проекта: декабрь 2017 — февраль 2018 гг.
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