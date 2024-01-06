О СЕБЕ

КЕЙСЫ:

[Экспресс-запуск] 35 заявок из Яндекс. Директ по средней цене 827 рублей для школы робототехники | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: Школа робототехники Robocoding (ИП Якименко Семен Сергеевич).

💰Бюджет на маркетинг: 28 972 руб.

✍️Ниша: Обучение.

🌎Регион: Белгород, Воронеж.

📅Места размещения: Яндекс.

📈Реализация проекта: июль 2023 г.

***

10010 заявок по цене 146 рублей для детской киношколы с бюджетом на маркетинг 1,46 млн рублей | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: ООО Студия Звезд Запад.

💰Бюджет на маркетинг: 1 460 000 руб.

✍️Ниша: Обучение.

🌎Регион: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Пермь, Воронеж, Красноярск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Саратов, Калининград, Иркутск, Хабаровск.

📅Места размещения: Яндекс, Вконтакте, Facebook, Instagram.

📈Реализация проекта: декабрь 2019 — март 2020 гг.

***

+3025 новых подписчиков по средней цене 11,9 рублей в Instagram-аккаунте архитектора Петра Стебельского | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: Студия дизайна Петра Стебельского.

💰Бюджет на маркетинг: 36 000 руб.

✍️Ниша: Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров.

🌎Регион: Челябинск.

📅Места размещения: Instagram.

📈Реализация проекта: февраль 2017 — август 2017 гг.

***

4 653 464 показа по рекламной кампании в Инстаграм с целью «Охват» для бренда питания | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: NDA.

💰Бюджет на маркетинг: 247 000 руб.

✍️Ниша: Продукты питания.

🌎Регион: Россия

📅Места размещения: Instagram.

📈Реализация проекта: 15 мая 2021 — 30 июня 2021 гг.

***

[Кофемашины DeLonghi] Выручка 24,9 млн рублей с бюджетом на маркетинг 10,8 млн рублей | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: NDA.

💰Бюджет на маркетинг: 10 799 682 руб.

✍️Ниша: Потребительские товары, FMCG.

🌎Регион: Россия

📅Места размещения: Яндекс, Google, ВКонтакте, Facebook, Instagram, myTarget.

📈Реализация проекта: сентябрь 2021 — январь 2022 гг.

***

[Ноутбуки HONOR MagicBook] Выручка 1,3 млн рублей с бюджетом на маркетинг 346 тыс. рублей | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: NDA.

💰Бюджет на маркетинг: 346 000 руб.

✍️Ниша: Потребительские товары, FMCG.

🌎Регион: Россия

📅Места размещения: Яндекс, Google, Instagram.

📈Реализация проекта: сентябрь 2021 — октябрь 2021 гг.

***

[Концерт Scorpions] 769 935 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 25000 руб. | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.

💰Бюджет на маркетинг: 25 000 руб.

✍️Ниша: Развлечения, Музыка.

🌎Регион: Россия, Екатеринбург

📅Места размещения: Яндекс, Google, myTarget.

***

[Новогодние ёлки] 3 777 214 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 35000 руб. | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.

💰Бюджет на маркетинг: 35 000 руб.

✍️Ниша: Развлечения.

🌎Регион: Россия, Екатеринбург

📅Места размещения: Яндекс, Google, Вконтакте.

📈Реализация проекта: декабрь 2017 — январь 2018 гг.

***

[Big Love Show] 14 926 309 показов с целью «Охват» и бюджетом на маркетинг 39000 руб. | КЕЙС

👨‍🦰Клиент: ООО Аквамарин-Арт.

💰Бюджет на маркетинг: 39 000 руб.

✍️Ниша: Развлечения, Музыка.

🌎Регион: Россия, Екатеринбург

📅Места размещения: Google, Вконтакте.

📈Реализация проекта: декабрь 2017 — февраль 2018 гг.

***