Доброго дня! Маю односторінковий сайт трьома мовами із можливістю відправки заявок, звортнього дзвінка і таке ін. astro.in.ua Необхідно створити цілі для рекламних компаній у Гугл (кожна дія - відправка заявки\натискання на інші ...
Оптимизировать сайт и разработать SEO стратегию (ENG)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь с поддержанием и развитием веб-сайта приложения - https://appbooka.com??
ЦА - родители детей в возрасте от 0 до 10 лет из англоязычных стран.
Наша основная цель - привлечение потенциальных пользователей нашего приложения и конвертация трафика сайта в подписки приложения.?
Задачи:
Выявить и исправить ошибки на сайте, предложить эффективные решения для улучшения SEO.
Разработать и реализовать SEO стратегию продвижения сайта в поисковой системе Google, по ключевым запросам.
Создать и оптимизировать семантическое ядра сайта.
Провести анализ эффективности SEO-стратегии и внести корректировки для улучшения показателей сайта.
Сотрудничать с копирайтером для написания SEO статей/писать SEO статьи
Отчетность по прогрессу в Google Analytics?.
Задача с прицелом на долгосрочное сотрудничество.
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