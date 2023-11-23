Оптимизировать сайт и разработать SEO стратегию (ENG)

Нужна помощь с поддержанием и развитием веб-сайта приложения - https://appbooka.com ??

ЦА - родители детей в возрасте от 0 до 10 лет из англоязычных стран.

Наша основная цель - привлечение потенциальных пользователей нашего приложения и конвертация трафика сайта в подписки приложения.?



Задачи:

Выявить и исправить ошибки на сайте, предложить эффективные решения для улучшения SEO.

Разработать и реализовать SEO стратегию продвижения сайта в поисковой системе Google, по ключевым запросам.

Создать и оптимизировать семантическое ядра сайта.

Провести анализ эффективности SEO-стратегии и внести корректировки для улучшения показателей сайта.

Сотрудничать с копирайтером для написания SEO статей/писать SEO статьи

Отчетность по прогрессу в Google Analytics?.



Задача с прицелом на долгосрочное сотрудничество.