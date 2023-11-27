SEO продвижение сайта по плану

5 ключевых страниц с продуктами компании нужно продвинуть в поиске наверх. Сайту уже несколько лет, Tn-tours.com некоторые страницы показываются в ТОП поиске Гугл по ключевым запросам. Сайт постоянно рекламируется на Google ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно SEO продвижение сайта - застройщика многоквартироного дома.
Сайт небольшой из нескольких страниц.
Примерный план на 6 месяцев прикрепил в приложении.
Этот план - как ориентир для понимания переодичности и обьема работ.
Можно ориентроваться на него, можно проявить свою инициативу в планировании работ.
Жду предложениий от SEO специалистов.
Цена указана в среднем в месяц, исходя из плановых работ.
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