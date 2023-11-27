SEO продвижение сайта по плану

$100
Поисковые системы (SEO)Открыт12 заявок49 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно SEO продвижение сайта - застройщика многоквартироного дома.
Сайт небольшой из нескольких страниц.
Примерный план на 6 месяцев прикрепил в приложении.
Этот план - как ориентир для понимания переодичности и обьема работ.
Можно ориентроваться на него, можно проявить свою инициативу в планировании работ.
Жду предложениий от SEO специалистов.
Цена указана в среднем в месяц, исходя из плановых работ.

19 дней назад
Вячеслав
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 отзыва
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Анна
33 года
11 дней в сервисе
Была
7 часов назад
4 дня назад
Алексей
60 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 дней назад
Владимир
38 лет
15 дней в сервисе
Был
8 часов назад
15 дней назад
Николай
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
15 дней назад
Александр
36 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
18 дней назад
Артур
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 отзывов
18 дней назад
Александр
40 лет
14 лет в сервисе
Был
час назад
28 отзывов
18 дней назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Никита
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
18 дней назад
Анатолий
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
106 отзывов
19 дней назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Игорь
30 лет
8 лет в сервисе
Был
12 минут назад
19 дней назад
Роман
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
25 отзывов
19 дней назад
Евгений
34 года
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
22 отзыва
19 дней назад