SEO продвижение сайта по плану

Нужно SEO продвижение сайта - застройщика многоквартироного дома.

Сайт небольшой из нескольких страниц.

Примерный план на 6 месяцев прикрепил в приложении.

Этот план - как ориентир для понимания переодичности и обьема работ.

Можно ориентроваться на него, можно проявить свою инициативу в планировании работ.

Жду предложениий от SEO специалистов.

Цена указана в среднем в месяц, исходя из плановых работ.