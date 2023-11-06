Доработка поиска для сайта на WordPress

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки129 просмотров
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Добрый день. Требуется немного доработать поиск по сайту. В описании ТЗ.

WordPress
2 месяца назад
Ivankoy
Юрий 
39 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
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Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$50
2 дня
UAHUSDT
Спасибо Андрею за качественно выполненную работу, все на высшем уровне и, главное, точно в срок. Буду с ним и далее сотрудничать. Рекомендую всем этого разработчика!
Второй проект/задание, полет отличный ? Мои рекомендасийон)