Есть верстка, на https://nextjs.org/ необходимо реализовать jwt авторизацию и аутентификацию, т.е есть обращение к бэкенду. и на основании токена, через REST API забирать данные, и заполнять в страницах. Сайт содержит примерно 20 ...
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Есть ручная верстка, надо натянуть сайт на вордпресс (рассмотрю другую платформу)
Создать хостинг купит домен. Сайт для американского рынка
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