Задачи с помощью PHP

Нужно написать бота в телеграме для выкупа автомобилей. ТЗ полностью сформировано и прикреплено в документе ниже. Бот обязательно должен быть с возможностью его дальнейшего редактирования. Вряд-ли это окончательный вариант, поэтому я нацелен на долгосрочное ...