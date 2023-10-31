Завернуть сайт в приложение webview

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки22 просмотра
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Добрый день! Необходимо завернуть в приложение интернет магазин. И опубликовать в нашем кабинете ios

Просьба сразу указывать цену и срок.

2 месяца назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад