Требуется доработка сайта на Wordpress (сайт не простой, много сложного функционала).
Подключить сайт к системе бронирования + минималистичный шаблонный диз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
На отдельном домене требуется создать систему бронирования яхт/катеров
Подключение по API к агрегатору. (инструкция есть)
Примеры уже реализованные такие как
https://yachtcruise.world
https://12knots.ru/ru/yacht-charter/
https://www.boataround.com/ru
https://www.globesailor.ru/arenda-yacht.html
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт23 дня назад
Тех. данные проекта: PHP+MySQL+Redis+memcached Нужно реализовать региональность на проекте: Сделать массив со всеми фразам и для перевода (которого будет достаточно для добавления нового региона), для каждого региона можно выставить язык ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу опытного специалиста, который поможет мне решить задачу по ежесекундному парсингу новостей с последующим их опубликованием в моем канале. Требования к решению задачи: 1. Выбор источника новостей: Необходимо использовать несколько сайтов, ссылки на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт24 дня назад
Добрый день. Ищу разработчика для создание сайта с нуля. Создать сайт базу данных ключевых слов экспортируемых из excel файла. Язык Laravel или yii2 – согласовать. Если Laravel использовать стандартную админку Laravel ...Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $30
Лендинг в тематике военторга на один основной товар. Расписать все преимущества товара. Внизу сайта ещё три товара для дополнительной продажи. Оставить форму заявки с номером телефона и именем. Добавить все полисиВеб-программирование12 заявокЗакрыт24 дня назад
Добрый день. Ищу программиста на laravel на сайт ISP по живому. Прошу сразу оценить работу. 1. Поправить баг в админки в редакторе товара, вставка двух и более изображений. Сейчас при добавление более 1й фотографии выдает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Есть готовый обменник криптовалюты (ручной обмен) нужно перетянуть верстку и доработать логику (включая парсер курсов) Подробнее кандидатам, оставляйте телеграмВеб-программирование5 заявокЗакрыт24 дня назад
Здравствуйте. Необходим аналогичный парсер с encars.com, аналогичное ТЗ Авто канал Также нужны парсеры с других сайтов аналогичной тематикой - guazi.comВеб-программирование4 заявкиЗакрыт24 дня назад