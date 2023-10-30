Подключить сайт к системе бронирования + минималистичный шаблонный диз

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок77 просмотров
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Добрый день.

На отдельном домене требуется создать систему бронирования яхт/катеров

Подключение по API к агрегатору. (инструкция есть)

Примеры уже реализованные такие как

https://yachtcruise.world
https://12knots.ru/ru/yacht-charter/
https://www.boataround.com/ru
https://www.globesailor.ru/arenda-yacht.html

2 месяца назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад