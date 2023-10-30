Написать новые функции на Laravel сайте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки55 просмотров
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Добрый день.
Ищу программиста на laravel на сайт ISP по живому.
Прошу сразу оценить работу.
1. Поправить баг в админки в редакторе товара, вставка двух и более изображений. Сейчас при добавление более 1й фотографии выдает ошибку. 1 грузит, а вот последующие выдает ошибку. Пример 1
2. В админке в редакторе товара сделать новое редактируемое поле с редактором как у Основной текст под названием Технические хар-ки. При заполнение данного поля, данные вставляются без заголовка на сайт. Пример 2.

Laravel
2 месяца назад
azmigtele
Антон 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
johny_catsvilll
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$10
1 день
Все четко, за 40 минут выполнено - просто пулей. Спасибо.
Отличный заказчик