Написать новые функции на Laravel сайте

Добрый день.

Ищу программиста на laravel на сайт ISP по живому.

Прошу сразу оценить работу.

1. Поправить баг в админки в редакторе товара, вставка двух и более изображений. Сейчас при добавление более 1й фотографии выдает ошибку. 1 грузит, а вот последующие выдает ошибку. Пример 1

2. В админке в редакторе товара сделать новое редактируемое поле с редактором как у Основной текст под названием Технические хар-ки. При заполнение данного поля, данные вставляются без заголовка на сайт. Пример 2.