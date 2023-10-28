Калькулятор стоимости перегородок

$150
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок160 просмотров
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Калькулятор расчета стоимости перегородок, по аналогии как калькулятор стоимости окон.

Калькулятор должен иметь админку с возможностью изменения цен компонентов.

Должен хранить информацию с возможностью сортировки по столбцам.

Калькулятор не будет размещаться в сети и не требует адаптивности.

2 месяца назад
guest_1698637172619
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
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