Написать на php скрипт логирования web-запросов.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок31 просмотр
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Нужно получать коды ответа сервера - 200,301,302 и сохранять в бд

Так же в бд пишется домен, дата первого посещения и по датам статистика

Запросов на запись в сек может быть до 1к +-

Готов рассмотреть любые предложенные варианты.

PHP
2 месяца назад
pavlovichcat
Николай 
40 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад