pavlovichcat

Нужно получать коды ответа сервера - 200,301,302 и сохранять в бд Так же в бд пишется домен, дата первого посещения и по датам статистика Запросов на запись в сек может быть до 1к ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Есть рабочий php скрипт. Нужно привязать работу через прокси (сокс5 с авторизацией). Запросы отправляются черкз сокет. Прокси доступны по урлу. Скрипт по запросу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
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Нужно через API обновить DNS записи - в частности IP Т.е. сначала нужно получить все днс и потом обновить в каждой запись IP Записей в аккаунте около 500 Скрипт нужен сегодняЗакрыт3 года назад
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Нужно написать комплекс скриптов, которые будут взаимодействовать между собой. Есть практически )) подробное ТЗ. Основная работа скриптов- отправка запрос через API на два разных сервиса. Нужно будет так же сделать минимальную вебадминку. Некоторые моменты нужно ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Есть рабочий скрипт, нужно максимально оптимизировать его под большое число запросов. Сам скрипт выдам после общения. Фрилансеров однодневок не беспокить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
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Есть текстовой файл около 100мб 1. Нужно разбить файл на на строки- каждая новая строка начинается только с заглавной буквы или цифры, заканчивается .!? 2. Далее -Удаляем предложения, в которых присутствуют любые символы ...Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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Нужно установить и настроить опен впн на впске. CentOs либо Debian могу установить на впс.Закрыт6 лет назад
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site.com/?AlexSiteName site.com/?AboutAlexSiteName Нужно перед каждым большим символом из гет вставлять пробел и полученый результат ложить в переменную $gkeysВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть файл с ключевыми словами key.txt В нем 100к кеев, размер файла около 3-4мб Нужен скрипт, который будет на ходу генерировать ссылки вида keywords mississauga 6pm keyword code dealsea samsung note deals canada jets pizza keywords codes best bmw z4 lease deals http://www.site.com/?newsid=keyword-peleon online ...Завершен7 лет назад
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Есть список кеев- 10к, каждый с новой строки в файле txt. Нужно сгенерировать следующее key key key key ...... key key Точка либо тире в кеу в ссылке заменяют пробел рандомно. Переменны ?id= ?u= и другие задаются в скрипте и подставляются рандомно. www.1 ...Завершен7 лет назад
Есть список из 100 айпи. Есть файл text.txt- в нем порядка 200тысяч строк. Скрипт при открытии страницы проверят ип, если он есть в списке- скрипт отдает от 100 до 200 случайных строк из файла text.txt. Если ип ...Завершен7 лет назад
- $15
Нужен скрипт, который будет чекать список доменов на показатели (все доступные для бесплатного аккаунта) Мозранк через их апи. https://moz.com/help/guides/moz-api/mozscape/overview/free-vs-paid-access Будет 10 акк(данные для API Access ID:Secret Key будут лежать в txt). Один запрос с каждого аккаунта раз ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Открываем урл скрипта на локалке Появляются два окна. В первое вставляем строки key1 zzz key2 zzz yyy итдт Во второе окно вставляем строки uk keyword lll oooo итд нажимаем кнопку го и получаем на выходе окно с сcылками вида http://test1.ru/key1-zzz/?id=lll-oooo http://test1.ru/key1-zzz-yyy/?id=uk-keyword Количество ссылок генерируется по числу строк в первом ...Завершен7 лет назад
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Есть txt файл со строками- порядка 50к строк Нужен скрипт на ColdFusion, который будет выводить случайную строку из файла.Закрыт7 лет назад
Сабж. Скрин куска кода http://prntscr.com/bzsepvЗавершен7 лет назад
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Есть txt файл с 50к строками При каждом обращении к php скрипту нужно выводить от 1000 до 1300 строк одной строкой.Завершен8 лет назад
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delete deleteЗакрыт8 лет назад
Есть 20к строк с адресами на картинку http;//www.site2.com/sfsdf.jpg http;//www.site3.com/sfsdf.jpg http;//www.site4.com/sfsdf.jpg http;//www.site45.com/sfsdf.jpg итд Нужно сверять md5 сумму картинки с заданным Md5. Если сумма совпала- записываем в файл ok.txt Скрипт нужен шустрый и многопоточный на питоне. Если будут варианты лучше- предлагайте.Закрыт8 лет назад
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Есть рабочий скрипт. Его нужно оптимизировать (проверка условия по файлу с большим количеством строк) и дописать пару дополнительных функций. Более точно после выбора исполнителя. ЗЫ Предпочтение фрилансерам с отзывами и опытом работы с php.Закрыт8 лет назад
Нужно переделать готовый скрипт c php в cc. Около 20 строк.Закрыт9 лет назад