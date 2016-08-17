pavlovichcat

Николай pavlovichcat

 
40 летЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
4 года назад
Очистка большого текстового файла на дубли и другое
Все прошло отлично, рекомендую :)
Рекомендую Михаила как ответственного исполнителя. Все вопросы и доработки решались оперативно!
Ответный отзыв
maximjim
Максим 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$42
10 баллов
7 лет назад
Скрипт генерации на PHP
Отличный заказчик, граматное, четко-поставленное ТЗ. быстрая оплата. Рекомендую! удачи)
Спасибо Максу за выполненную работу. Скрипт написан быстро и качественно. Буду еще обращаться!
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lokin_roman
Роман 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Генератор ссылок
Четкое ТЗ. Моментальная оплата. Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.
Скрипт написан быстро. Рекомендую.
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aramkettsyan
Арам 
31 годАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Клоакинг на php
Хороший заказчик. Оплата быстро и без проблем. Рекомендую.
Скрипт был написан в оговоренные сроки. Без проблем произвел правку. Будем работать.
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sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Генератор ссылок
Интересное не сложное задание. Надеюсь, от Николая это не последнее задание
В очередной раз все быстро и четко.
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