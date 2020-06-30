Есть проект на VamShop CMS. В админке есть функционал печати счета для заданного клиента, однако присутствует баг при смене/редактировании клиента. Условно изначально счет планировался для Иванова И.И., если мы при редактировании счета выставим ...
Написать на php комплекс скриптов
Нужно написать комплекс скриптов, которые будут взаимодействовать между собой. Есть практически )) подробное ТЗ. Основная работа скриптов- отправка запрос через API на два разных сервиса. Нужно будет так же сделать минимальную вебадминку. Некоторые моменты нужно будет обсудить, так как не знаю как лучше их сделать и описать в тз.
Нужен граммотный человек с опытом, без отзывов и однодневок - просьба не беспоить. Комплекс нужно написать в течении 7 дней. Цена обсуждаема
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