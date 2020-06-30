Написать на php комплекс скриптов

Нужно написать комплекс скриптов, которые будут взаимодействовать между собой. Есть практически )) подробное ТЗ. Основная работа скриптов- отправка запрос через API на два разных сервиса. Нужно будет так же сделать минимальную вебадминку. Некоторые моменты нужно будет обсудить, так как не знаю как лучше их сделать и описать в тз.

Нужен граммотный человек с опытом, без отзывов и однодневок - просьба не беспоить. Комплекс нужно написать в течении 7 дней. Цена обсуждаема