WebRTC, организация видео связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки454 просмотра

Организация на основе webrtc прямой трансляции. Желательно через сервер. Напрямую глючит. Возможно использования другой технологии. 

5 лет назад
suren
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