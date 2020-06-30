Приветствую! Необходима настройка ПО для поиска и индексации по данным из БД MySQL 5.7 (8 таблиц). Фронтенд уже готов, никакой работы не требуется. Бекенд – тоже готов, ...
Добавить страницу + google api maps (angular)
Нужно добавить страницу + google api maps (angular). Страница содержит список и форму добавление записей, при клике на одну из записей открывается иyформация с место расположение на google maps. Более подробно при переписке
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