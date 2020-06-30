Добавить страницу + google api maps (angular)

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Закрыт6 заявок457 просмотров

Нужно добавить  страницу + google api maps (angular). Страница содержит список и форму добавление записей,  при клике на одну из записей открывается иyформация с место расположение на google maps. Более подробно при переписке

Angular
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guest_15934982614739
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