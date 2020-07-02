Доработать фронтентд

Приветствую. Подробно объяснил в видео https://www.loom.com/share/6451a8619798459aab471152c6d008e1 (4 мин. 25 сек.)

Можно реализовать на Jquery, можно подключить vue

Если коротко - сделать фильтрацию элементов на js

Пожалуйста не пишите не реальные сроки, я понимаю работы там на один день, максимум два если отвлекаться. Ну это если вы вникли и поняли задачу конечно.