Надо создать сайт с личным кабинетом (ЛК) со следующим функционалом: 1. Выгрузка лидов и заказов из Ecwid, Insales в ЛК по api. 2. Выгрузка, изменение статусов заказа из ЛК в 1С Управление Торговлей. ...
Доработать фронтентд
Приветствую. Подробно объяснил в видео https://www.loom.com/share/6451a8619798459aab471152c6d008e1 (4 мин. 25 сек.)
Можно реализовать на Jquery, можно подключить vue
Если коротко - сделать фильтрацию элементов на js
Пожалуйста не пишите не реальные сроки, я понимаю работы там на один день, максимум два если отвлекаться. Ну это если вы вникли и поняли задачу конечно.
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