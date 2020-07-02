Доработать фронтентд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки647 просмотров

Приветствую. Подробно объяснил в видео https://www.loom.com/share/6451a8619798459aab471152c6d008e1 (4 мин. 25 сек.)

Можно реализовать на Jquery, можно подключить vue

Если коротко - сделать фильтрацию элементов на js

Пожалуйста не пишите не реальные сроки, я понимаю работы там на один день, максимум два если отвлекаться. Ну это если вы вникли и поняли задачу конечно. 

JavaScriptjQueryVue.js
5 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

valientino
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Все сделано супер, как требовалось.
Отличный заказчик! Все круто!

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valientino
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