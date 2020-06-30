Необходимо решить проблему длинных списков в Trello При работе над проектами появляется большая очередь задач (backlog). Живёт она в одной колонке. И бывает она ооочень длинная. Нужно каком-то образом ...
Прикрутить к сайту PHP-скрипт отправки Email
Есть простой лендинг без CMS с несколькими формами обратной связи. Нужно прикрутить простой PHP-скрипт, который по AJAX будет получать данные и отправлять их письмом на Email. При этом письма не должны падать в спам.
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