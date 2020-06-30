Прикрутить к сайту PHP-скрипт отправки Email

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Завершен5 заявок472 просмотра

Есть простой лендинг без CMS с несколькими формами обратной связи. Нужно прикрутить простой PHP-скрипт, который по AJAX будет получать данные и отправлять их письмом на Email.  При этом письма не должны падать в спам.

AJAXPHP
5 лет назад
miniven
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Артем ответственно подошел к задаче, выполнил раньше срока. Никаких проблем не возникало, впечатление исключительно положительное.
Профессиональная верстка! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Денис
 
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Aлексей
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Павел
 
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ArtemBA
Артем 
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Сергей
 
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