Функция вывода трех рандомных чисел, запись в базу, вывод на странице

Joomla. Задача - на одной из страниц сайта разместить кнопку с выводом трех рандомных чисел с возможностью задания интервала (минимум, максимум) - это уже сделано. Выводить числа нужно с анимацией (чтобы было видно, как числа перебираются, например, выбор каждого числа осуществлять в течение 3 секунд) и без повторений. После того, как числа выбраны - заносить их в базу и выводить ссылку на той же странице, где происходит выбор рандомных чисел. Ссылка должна быть выполнена в виде аккордеона.