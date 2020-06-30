Функция вывода трех рандомных чисел, запись в базу, вывод на странице

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки578 просмотров

Joomla. Задача - на одной из страниц сайта разместить кнопку с выводом трех рандомных чисел с возможностью задания интервала (минимум, максимум) - это уже сделано. Выводить числа нужно с анимацией (чтобы было видно, как числа перебираются, например, выбор каждого числа осуществлять в течение 3 секунд) и без повторений. После того, как числа выбраны - заносить их в базу и выводить ссылку на той же странице, где происходит выбор рандомных чисел. Ссылка должна быть выполнена в виде аккордеона.

Joomla
5 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Василий мастер своего дела. Сделал модуль для joomla и все выполнено так, как планировалось. Безусловно рекомендую к сотрудничеству.
Михаил объяснил что нужно, ответил на все вопросы, быстро оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад