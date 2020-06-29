Программист js. работающий с тильдой

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка530 просмотров

Нужен программист js. работающий с тильдой, требуется реализация открывающейся карточки товара с нестандартным функционалом, подобие этого https://mo-ti.ru/formtocart, но с значительными изменениями, срок 1 день.

JavaScriptTilda
5 лет назад
guest_15934194609981
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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5 лет назад