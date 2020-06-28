Импорт расходов в Google Analytics

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Добрый день!

Нам необходимо импортировать расходы из Яндекс.Директ в Google Analytics.

Нам необходимо собирать данные из 2-х аккаунтов Яндекс и отправлять в один ресурс Google Analytics.

Импорт должен работать по CRON и устанавливать на наш хостинг.

Подскажите, сколько будет стоить скрипт/программа для импорта расходов?

5 лет назад
guest_15934118278882
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Сергей
 
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Был
4 года назад
5 лет назад