Импорт расходов в Google Analytics

Добрый день!

Нам необходимо импортировать расходы из Яндекс.Директ в Google Analytics.

Нам необходимо собирать данные из 2-х аккаунтов Яндекс и отправлять в один ресурс Google Analytics.

Импорт должен работать по CRON и устанавливать на наш хостинг.

Подскажите, сколько будет стоить скрипт/программа для импорта расходов?