Телеграмм-бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок886 просмотров

Нужно создать телеграмм-бот. Нужен бот для обмена криптовалют в ручном режиме. Условно, пользователь выбирает направление обмена, получает наши и оставляет свои реквизиты, эти реквизиты должны попасть администратору, который в ручном режиме обрабатывает заявку.

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