Сделать основу для дальнейшей разработки (python)

# Сделать основу для дальнейшей разработки

## Общие требования

* Подготовить окружение

* Система должна быть написана на python 3.8+

* Разрешенные фреймфорки:

* django

* flask

* tornado

* В качестве БД можно использовать SQLite или PostgreSQL

* Должна быть прикручена ORM с миграциями. Если будут использованы flask или tornado, то используем SQLAlchemy/Alembic

* Должен быть прикручен swagger для автодокументирования API

## Пользователи (Accounts)

* регистрация новых пользователей через форму на сайте или через API (с выдачей уникального токена). В качестве логина используем email.

* авторизация пользователей через форму на сайте и через API с токеном

* выход пользователей

Весь функционал, кроме регистрации, должен быть доступен только авторизованным пользователям