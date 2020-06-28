Ищу программиста для доработок битрикс 1. Необходимо передать значение из переменной компонента в шапку.
Сделать основу для дальнейшей разработки (python)
# Сделать основу для дальнейшей разработки
## Общие требования
* Подготовить окружение
* Система должна быть написана на python 3.8+
* Разрешенные фреймфорки:
* django
* flask
* tornado
* В качестве БД можно использовать SQLite или PostgreSQL
* Должна быть прикручена ORM с миграциями. Если будут использованы flask или tornado, то используем SQLAlchemy/Alembic
* Должен быть прикручен swagger для автодокументирования API
## Пользователи (Accounts)
* регистрация новых пользователей через форму на сайте или через API (с выдачей уникального токена). В качестве логина используем email.
* авторизация пользователей через форму на сайте и через API с токеном
* выход пользователей
Весь функционал, кроме регистрации, должен быть доступен только авторизованным пользователям
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