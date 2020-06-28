Сделать основу для дальнейшей разработки (python)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок985 просмотров

# Сделать основу для дальнейшей разработки 

## Общие требования 

* Подготовить окружение  

* Система должна быть написана на python 3.8+ 

    * Разрешенные фреймфорки:  

        * django 

        * flask 

        * tornado 

* В качестве БД можно использовать SQLite или PostgreSQL 

* Должна быть прикручена ORM с миграциями. Если будут использованы flask или tornado, то используем SQLAlchemy/Alembic 

* Должен быть прикручен swagger для автодокументирования API 

## Пользователи (Accounts) 

* регистрация новых пользователей через форму на сайте или через API (с выдачей уникального токена). В качестве логина используем email. 

* авторизация пользователей через форму на сайте и через API с токеном 

* выход пользователей 

Весь функционал, кроме регистрации, должен быть доступен только авторизованным пользователям 

DjangoFlaskPostgreSQLPythonSQLite
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