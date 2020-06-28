Нужен профи в Laravele + Go желательно Москва

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки687 просмотров

Ув. коллеги.

Нужен профи Laravel + Go, желательно Москва, если другой город то всегда быть на связи взяв работу приступить сразу.

Задача заключается в том, что проект перенесли из Codeigniter на Laravel, разработчики не смогли закончить.

Нужна доделать https://clck.ru/PJHky

1. Страница обмена валют (размещение заявок, автоматические закрытие заявки при совпадения).

2. Прикрутить платежную систему CoimPayment, Qiwi и Яндекс.

3. Партнерская программа - реферальная ссылка двух уровень.

CodeIgniterLaravel
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