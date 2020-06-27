Создание модуля на PHP JS MySQL Ajax Yii

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Закрыт2 заявки1071 просмотр

Требуется опытный программист для создания модуля на PHP JS MySQL Ajax Yii. 

Имеется подробное техническое задание.

AJAXJavaScriptMySQLPHPYii
5 лет назад
guest_15932636006385
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