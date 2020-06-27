Для действующего сайта нужен программист ставка 2$/час. Ссылку на сайт дам заинтересованному исполнителю.
Создание модуля на PHP JS MySQL Ajax Yii
Требуется опытный программист для создания модуля на PHP JS MySQL Ajax Yii.
Имеется подробное техническое задание.
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