Сниффер данных из приложение на ПК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок607 просмотров

Есть приложение на ПК которое в реальном времени отображает некоторые данные.

Нужно расшифровать трафик и парсить эти данные. Детали в ЛС

5 лет назад
IuriiZ
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
5 лет назад