Доработать сайт. Кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки766 просмотров

Делал  сайт для себя (интерес). Все вроде работает кроме кабинета и капчи (не обновляется всегда одна и та же). Хотелось бы увидеть как делают профи. Посмотреть код. Что бы объяснили немного как сделать так же и разъяснили ошибки.

5 лет назад
guest_15931982969284
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