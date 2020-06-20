Программист Wordpress - сделать функционал на сайте

Добрый день! Нужно сделать следующие правки на сайте muzeolog.com:

1) На страницах музеев типа https://muzeolog.com/rossiya/armavirskiy-kraevedcheskiy-muzey.html есть система оценок: http://prntscr.com/t4d6oi

Нужно создать для неё функционал, чтобы обеспечить работоспособность этой системы. И чтобы один IP мог голосовать не больше 1 раза.

2) Также в категориях есть сортировка музеев по рейтингу: http://prntscr.com/t4d857

Нужно, чтобы она работала (за основу пусть берётся среднее значение из оценок)

3) Поставить взамен имеющегося хороший и простой лайтбокс. Тот, который имеется сейчас, автоматически пролистывает фотографии и показывает их описание: http://prntscr.com/t4d9hn

Нужен простой лайтбокс, который показывал бы только фотографии, стрелки и кнопку закрытия.

4) Почему-то только один пользователь может вставлять код из конструктора яндекс карт в статью. Нужно сделать так, чтобы пользователи с правами автора могли это делать.

5) Изображение в сайдбаре сейчас сжимается: https://prnt.sc/swq8j4

Нужно исправить

6) Сделать так, чтобы в рубриках с музеями были к каждому музею поля не только "Тематика", "Стоимость посещения" и "Время работы", но ещё и "Город": http://prntscr.com/t4fiov

Сориентируйте, пожалуйста, по цене.