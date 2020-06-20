Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Программист Wordpress - сделать функционал на сайте
Добрый день! Нужно сделать следующие правки на сайте muzeolog.com:
1) На страницах музеев типа https://muzeolog.com/rossiya/armavirskiy-kraevedcheskiy-muzey.html есть система оценок: http://prntscr.com/t4d6oi
Нужно создать для неё функционал, чтобы обеспечить работоспособность этой системы. И чтобы один IP мог голосовать не больше 1 раза.
2) Также в категориях есть сортировка музеев по рейтингу: http://prntscr.com/t4d857
Нужно, чтобы она работала (за основу пусть берётся среднее значение из оценок)
3) Поставить взамен имеющегося хороший и простой лайтбокс. Тот, который имеется сейчас, автоматически пролистывает фотографии и показывает их описание: http://prntscr.com/t4d9hn
Нужен простой лайтбокс, который показывал бы только фотографии, стрелки и кнопку закрытия.
4) Почему-то только один пользователь может вставлять код из конструктора яндекс карт в статью. Нужно сделать так, чтобы пользователи с правами автора могли это делать.
5) Изображение в сайдбаре сейчас сжимается: https://prnt.sc/swq8j4
Нужно исправить
6) Сделать так, чтобы в рубриках с музеями были к каждому музею поля не только "Тематика", "Стоимость посещения" и "Время работы", но ещё и "Город": http://prntscr.com/t4fiov
Сориентируйте, пожалуйста, по цене.
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