Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Создать сайт знакомств с переносом старой базы.
Добрый день.
Есть сайт созданный 10 лет назад.
Последнии 3 года, заброшен (не было времени).
Нужен опытный Директор проекта, для создания нового сайта знакомств и переноса базы со старого.У меня мало времени и недостаточно знаний ,что бы заниматься этим самому.
Есть мои идеи, хотелки и виденье.Нужен ваш опыт формирования команды, ваше мнение на выбор концепции, движка, ТЗ, постановку задач, контроль выполнения и так далее.
Основные требования:
- опыт работы по созданию сайтов знакомств с высокой нагрузкой, (любители не интересуют).
- связь с 9 до 18 БЕЗ задержек с ответами на сообщения более 5-10 минут, если вы заняты чем то срочным, хотя бы ответьте, что заняты.
- готовность подключится к решению проблемы в любое время дня и ночи в случае непредвиденной срочности.
П.С.
Если сработаемся на этом проекте , есть ещё несколько сайтов, которые надо вести.О условиях и финансах, лучше говорить в общении.
Начинающие управленцы, желающие попробовать или имеющие представление как надо. - Это не для вас!
Мне интересен только специалист, который "собаку сел" на подобной работе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных. Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории. При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя. Пользователи сайта это операторы и администраторы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать сайт, картинка для фона и текст уже готовый есть. От вас требуется создать сам сайт, добавить нужные кнопкиВеб-программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Есть сайт, написанный на Tilda: https://zephyr-soft.net/ (5 экранов + 1 скрытый) Поскольку у нас появляются продаваемые проекты, возможностей Тильды похоже не хватает Пока добавляется один продукт, потом могут добавляться ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Есть приложение на ПК которое в реальном времени отображает некоторые данные. Нужно расшифровать трафик и парсить эти данные. Детали в ЛСВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно внести правки в самописный старый сайт на php. В конкретном файле (шаблоне) нужно прописать логику вывода цены товара. Подробности лучше обсуждать в skype (в профиле)Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно сделать следующие правки на сайте muzeolog.com: 1) На страницах музеев типа https://muzeolog.com/rossiya/armavirskiy-kraevedcheskiy-muzey.html есть система оценок: http://prntscr.com/t4d6oi Нужно создать для неё функционал, чтобы обеспечить работоспособность этой системы. И чтобы один IP мог ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Кратко: У меня есть бесшаблонный парсер на пайтоне, необходимо сделать плагин под Wordpress который будет общаться с парсером – отправлять на него список ссылок для парсина и получать ответ в виде спарщеного контента и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $4000
Требуется сделать сайт (10 внутренних страниц + 1 главная) с личными кабинетами с нуля на Laravel + Vue и админкой, а также связать всё с готовым скриптом оплаты внутренних покупок. Созданный вами сайт будет располагаться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Делал сайт для себя (интерес). Все вроде работает кроме кабинета и капчи (не обновляется всегда одна и та же). Хотелось бы увидеть как делают профи. Посмотреть код. Что бы объяснили немного как сделать так же ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад