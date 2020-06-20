Создать сайт знакомств с переносом старой базы.

Добрый день.

Есть сайт созданный 10 лет назад.

Последнии 3 года, заброшен (не было времени).

Нужен опытный Директор проекта, для создания нового сайта знакомств и переноса базы со старого.У меня мало времени и недостаточно знаний ,что бы заниматься этим самому.

Есть мои идеи, хотелки и виденье.Нужен ваш опыт формирования команды, ваше мнение на выбор концепции, движка, ТЗ, постановку задач, контроль выполнения и так далее.

Основные требования:

- опыт работы по созданию сайтов знакомств с высокой нагрузкой, (любители не интересуют).

- связь с 9 до 18 БЕЗ задержек с ответами на сообщения более 5-10 минут, если вы заняты чем то срочным, хотя бы ответьте, что заняты.

- готовность подключится к решению проблемы в любое время дня и ночи в случае непредвиденной срочности.

П.С.

Если сработаемся на этом проекте , есть ещё несколько сайтов, которые надо вести.О условиях и финансах, лучше говорить в общении.

Начинающие управленцы, желающие попробовать или имеющие представление как надо. - Это не для вас!

Мне интересен только специалист, который "собаку сел" на подобной работе.