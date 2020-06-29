Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Переписать сайт и добавить личный кабинет, подписку на оплату
Есть сайт, написанный на Tilda: https://zephyr-soft.net/
(5 экранов + 1 скрытый)
Поскольку у нас появляются продаваемые проекты, возможностей Тильды похоже не хватает
Пока добавляется один продукт, потом могут добавляться другие. Нужна некая гибкость.
Сценарий следующий:
- Человек заходит на страницу с описанием продукта
- Есть 3 варианта приобретения лицензии: по промокоду, подписка на месяц ($2,99), подписка на год ($19,99)
- Оформить подписку можно только для зарегистрированного пользователя. Соответственно, если пользователь не авторизовался - сначала авторизация/регистрация
- После оплаты подписки он попадает в личный кабинет, где лицензию нужно активировать
- Активаций происходит на основе фингерпринта системы (что-то наподобие этого: https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs2)
- На почту пользователя приходит активированный файл лицензии и инструкция, куда скопировать этот файл
- При срабатывании подписки, т.е. например, через месяц снова произошла оплата - на почту снова приходит инструкция и файл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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