Переписать сайт и добавить личный кабинет, подписку на оплату

$250
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Закрыт24 заявки3634 просмотра

Есть сайт, написанный на Tilda: https://zephyr-soft.net/

(5 экранов + 1 скрытый)

Поскольку у нас появляются продаваемые проекты, возможностей Тильды похоже не хватает

Пока добавляется один продукт, потом могут добавляться другие. Нужна некая гибкость.

Сценарий следующий:

  • Человек заходит на страницу с описанием продукта
  • Есть 3 варианта приобретения лицензии: по промокоду, подписка на месяц ($2,99), подписка на год ($19,99)
  • Оформить подписку можно только для зарегистрированного пользователя. Соответственно, если пользователь не авторизовался - сначала авторизация/регистрация
  • После оплаты подписки он попадает в личный кабинет, где лицензию нужно активировать
  • Активаций происходит на основе фингерпринта системы (что-то наподобие этого: https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs2)
  • На почту пользователя приходит активированный файл лицензии и инструкция, куда скопировать этот файл
  • При срабатывании подписки, т.е. например, через месяц снова произошла оплата - на почту снова приходит инструкция и файл
Tilda
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devildevil
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