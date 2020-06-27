Спарсить страницу сайта

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Закрыт7 заявок709 просмотров

Необходимо спарсить get запрос на сайте, php curl не берёт, поддержка кукисов в браузере выключена, на сайте запрос работает, через curl при таких же параметрах уже нет

PHP
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guest_15832152589421
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