Нужно создать сайт, картинка для фона и текст уже готовый есть. От вас требуется создать сам сайт, добавить нужные кнопки
Сделать веб сайт для документации
Нужно найти движок для документации веб проекта, развернуть его на сервере (желательно на Windows) и перенести документацию с сервиса readme_com в формате markdown на новый движок.
Требования к движку следующие:
- Opensource
- Поддержка разметки markdown, чистый HTML
- Поддержка локализации на различные языки
- Меню в виде дерево
- Поддержка swagger (как опция)
- Индексация и поиск
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