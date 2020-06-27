Сделать веб сайт для документации

Добрый день! Нужно сделать следующие правки на сайте muzeolog.com: 1) На страницах музеев типа https://muzeolog.com/rossiya/armavirskiy-kraevedcheskiy-muzey.html есть система оценок: http://prntscr.com/t4d6oi Нужно создать для неё функционал, чтобы обеспечить работоспособность этой системы. И чтобы один IP мог ...