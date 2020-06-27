Нужно создать сайт, картинка для фона и текст уже готовый есть. От вас требуется создать сам сайт, добавить нужные кнопки
Работы по киберспортивному проекту.
Для действующего сайта нужен программист ставка 2$/час.
Ссылку на сайт дам заинтересованному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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