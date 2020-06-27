Php скрипт редиректа Боты ответ 200 для РФ 302 редирект

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Закрыт3 заявки1108 просмотров

Php скрипт который отделит юзеров - ботов

Боты яша гугл и тд ответ 200

для РФ и указанных стран 302 редирект

Для определенных стран 451 ошибка

Принцип такой

обычная настройка и скрисок блек лист по айпи и гео 

PHP
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