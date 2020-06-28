Ищу программиста для доработок битрикс

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Закрыт6 заявок819 просмотров

Ищу программиста для доработок битрикс

1. Необходимо передать значение из переменной компонента в шапку.

5 лет назад
Mailady
Ирина 
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