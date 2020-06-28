Прикрутить к сайту скрипт комментариев с нормальной защитой

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок595 просмотров

Прикрутить к сайту какой нибудь скрипт комментариев с нормальной защитой. Сайт самопис на пхп

PHP
5 лет назад
skiicz
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