Импорт товаров в магазин на Опенкарт

Здравствуйте!

Для демонаполнения магазина мне нужна выгрузка товара на любую тематику (интересуют различные тематики).

Просьба предлагать выгрузки с базовыми данными - фото, названия товаров с описаниями, лучше с фильтрами и характеристиками.

Так как коммерческой задачи нет, нужно недорогое решение, готов выслушать ваши предложения.

Также просьба указывать какой модуль для импорта потребуется для корректной загрузки товаров из ваших файлов?

Жду, спасибо.