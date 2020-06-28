Импорт товаров в магазин на Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка670 просмотров

Здравствуйте!

Для демонаполнения магазина мне нужна выгрузка товара на любую тематику (интересуют различные тематики).

Просьба предлагать выгрузки с базовыми данными - фото, названия товаров с описаниями, лучше с фильтрами и характеристиками.

Так как коммерческой задачи нет, нужно недорогое решение, готов выслушать ваши предложения.

Также просьба указывать какой модуль для импорта потребуется для корректной загрузки товаров из ваших файлов?

Жду, спасибо.

Opencart
5 лет назад
maximuiz
Максим 
52 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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5 лет назад