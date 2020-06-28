Нужно перетянуть дизайн интернет-магазина (готовая верстка есть) и собрать мобильную версию на бустрапе 4 версии. CMS ocStore 2.3.0.2 Срок 30 дней. Стоимость пишите в заявке (космонавтов прошу не напрягаться).
Импорт товаров в магазин на Опенкарт
Здравствуйте!
Для демонаполнения магазина мне нужна выгрузка товара на любую тематику (интересуют различные тематики).
Просьба предлагать выгрузки с базовыми данными - фото, названия товаров с описаниями, лучше с фильтрами и характеристиками.
Так как коммерческой задачи нет, нужно недорогое решение, готов выслушать ваши предложения.
Также просьба указывать какой модуль для импорта потребуется для корректной загрузки товаров из ваших файлов?
Жду, спасибо.
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